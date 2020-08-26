«Сибирь» планирует продолжать ремонт старого ЛДС на протяжении ближайших лет

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился впечатлениями от строительства нового хоккейного стадиона в Новосибирске, который должен быть готов к сезону-2022/2023.
«Ввод в эксплуатацию новой арены в Новосибирске — это ключевая точка для того, чтобы организация работы клуба была профессиональной. А не несколько отсталой, которую нам, к сожалению, приходится вести в старом дворце спорта. Что касается зарабатывания денег и коммерции, то здесь ничего пока не могу сказать, потому что не знаю, как будет устроена система хозяйственных взаимоотношений между клубом и владельцами стадиона. Как всё будет распределяться, кто чем будет руководить и за что отвечать — не знаю.
Конечно, у команды КХЛ должен быть полноценный дом. Свой, правильный, современный. Хотя ЛДС «Сибирь» — это аболютно намоленное, что называется, место, это святая святых. Мы очень бережно к нему относимся, постоянно ведём ремонт и будем дальше его готовить, есть план по ремонту на два года. Мы хотим его сохранить, он послужит людям ещё долго. Но, конечно, мы ждём новый дом. Это удобство для всех — и для болельщиков, и для команды хозяев, и для гостей, и для судей. Это современно», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 26 августа 2020
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