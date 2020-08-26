Петров, Лукоянов и Глухов подписали новые контракты с «Ак Барсом»

Нападающие Кирилл Петров, Артём Лукоянов и Михаил Глухов подписали новые соглашения с «Ак Барсом» до конца сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

30-летний Петров отыграл за «Ак Барс» 394 матча в Суперлиге и КХЛ, отметился 157 (77+80) баллами и имеет суммарный показатель полезности «+47».



31-летний Лукоянов играет за «Ак Барс» с ноября 2011 года, провёл за казанцев 532 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ и набрал 148 (63+85) очков при показателе полезности «+72».



32-летний Глухов перешёл в состав «Ак Барса» в ноябре 2014-го и новый сезон станет для нападающего седьмым в клубе. За это время Михаил отыграл 312 матчей и набрал 75 (33+42) очков при показателе полезности «+13».