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Петров, Лукоянов и Глухов подписали новые контракты с «Ак Барсом»

Петров, Лукоянов и Глухов подписали новые контракты с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающие Кирилл Петров, Артём Лукоянов и Михаил Глухов подписали новые соглашения с «Ак Барсом» до конца сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

30-летний Петров отыграл за «Ак Барс» 394 матча в Суперлиге и КХЛ, отметился 157 (77+80) баллами и имеет суммарный показатель полезности «+47».

31-летний Лукоянов играет за «Ак Барс» с ноября 2011 года, провёл за казанцев 532 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ и набрал 148 (63+85) очков при показателе полезности «+72».

32-летний Глухов перешёл в состав «Ак Барса» в ноябре 2014-го и новый сезон станет для нападающего седьмым в клубе. За это время Михаил отыграл 312 матчей и набрал 75 (33+42) очков при показателе полезности «+13».

Источник: платёжка «Ак Барса» — 865 млн рублей. Самый дорогой игрок — Азеведу
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