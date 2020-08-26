Главный тренер «Колорадо» раскритиковал Владислава Наместникова за его игру в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар объяснил, почему российский нападающий Владислав Наместников в последних матчах команды проводил на льду меньше 10 минут игрового времени.

«Причина в том, что Наместников не показывает сильный хоккей. А я считаю, что игровое время нужно заработать. Просто так его не дают. Конечно, я хотел бы видеть большее от Влада. Но у него была травма, он пропустил какое-то время. И не заслужил право выступать в первых двух звеньях.



Я хотел бы дать ему 17-18 минут в третьем матче серии. Но это нужно заработать, показывая себя в каждой смене. Это же касается и других ребят. Никаких авансов в это время года не будет. Мы должны побеждать», — цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.

27-летний нападающий пополнил состав «Колорадо» в ходе регулярного сезона. В плей-офф российский форвард провёл семь матчей, в которых забросил одну шайбу при показателе полезности "-2" и отсутствии штрафного времени.