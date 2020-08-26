Защитник Майк Грин завершил карьеру. Он провёл 880 матчей в НХЛ

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Майк Грин объявил о завершении игровой карьеры. Ранее 35-летний Грин отказался от участия в возобновившемся сезоне НХЛ.
«Я не только спортсмен, но и муж, отец, сын и брат. Я превратил свою страсть в профессию, но сейчас я думаю о других важных вещах, которые хочу сделать", — цитирует Грина The Athletic.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Грин принял участие в 48 встречах за «Детройт», записав на свой счёт 11 (3+8) баллов при показателе полезности «–32» и 32 минутах штрафного времени. В среднем опытный защитник проводил на площадке 21 минуту за матч.
Всего в Национальной хоккейной лиге Грин провёл 880 матчей за «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз», заработав 501 (150+351) балл.
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