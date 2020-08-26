Расписание игрового дня НХЛ на 26 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся три матча второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.



22:00 (мск). «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

03:00. «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

05:30. «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».