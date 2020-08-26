Арена «Ак Барса» в сезоне-2020/2021 будет заполняться на 25%

Домашняя арена казанского «Ак Барса» в сезоне-2020/2021 будет заполняться на 25% от своей общей вместимости из-за ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавируса, информирует официальный сайт клуба.
Из-за введенных ограничений продажа абонементов на домашние матчи «Ак Барса» в новом сезоне остановлена, а те болельщики, которые приобрели абонементы на раннем этапе, будут иметь первоочередное право покупки билетов на игры.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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