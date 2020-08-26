Маршан — о серии с «Тампой»: самая большая проблема — темп. Играем на огромных скоростях

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился мнением о ходе серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-1).
«Самая большая проблема — темп. Команды играют на огромных скоростях. Если лёд плохой, поддерживать такие скорости становится тяжелее. Но никто не хочет уступать, все стараются и готовы провести два матча за два дня. Нас ждёт настоящая битва», — приводит слова Маршана официальный сайт лиги.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».
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