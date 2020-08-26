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«Йокерит» победил ТПС в контрольном матче

«Йокерит» победил ТПС в контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» из Хельсинки со счётом 4:2 обыграл клуб ТПС в контрольном матче. Авторами заброшенных шайб в составе «джокеров» стали Брайан О`Нил, Джонатан Пудас, Давид Скленичка и Ээли Толванен. Завтра, 27 августа, «Йокерит» встретится с рижским «Динамо».

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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