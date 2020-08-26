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«Аризона» потеряла два выбора на драфте НХЛ за незаконное тестирование игроков

«Аризона» потеряла два выбора на драфте НХЛ за незаконное тестирование игроков
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига объявила, что клуб «Аризона Койотс» в течение сезона-2019/2020 незаконно тестировал игроков, которых рассчитывал выбрать на драфте. По правилам НХЛ, это делать запрещено до наступления специального периода. Клуб признал вину.

В качестве наказания у «Аризоны» отобрали пик второго раунда драфта-2020 и пик первого раунда драфта-2021. Конкретные сотрудники «Аризоны», проводившие тестирование, наказаны не будут.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».

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