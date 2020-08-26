«Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс»: Варламова заменили на 16-й минуте после трёх голов

Российский вратарь клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов был заменён на 16-й минуте матча с «Филадельфией Флайерз». После трёх пропущенных шайб Варламова в воротах «островитян» заменил Томас Грайсс. Напомним, ранее Варламов побил рекорд клуба по длительности сухой серии в плей-офф.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».