Брагин: с каждым днём СКА улучшает свой уровень

Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин подвёл итоги выигранного матча с ХК «Сочи» (4:1).
«В сегодняшнем матче у нас играло много молодых ребят. Они справились, смотрелись достойно, добавили энергии.
Всегда есть ошибки, есть над чем работать, какие-то определённые моменты. Но то направление, которое мы выбрали, привносит определенное качество в нашу игру. С каждым днём улучшаем свой уровень», — приводит слова Брагина официальный сайт «Сочи».
Первый период матча прошёл без заброшенных шайб. На старте второго периода счёт открыл нападающий «Сочи» Ере Карьялайнен. На 34-й минуте форвард СКА Линден Вей восстановил равновесие на табло. На 53-й минуте петербургский клуб вышел вперёд усилиями нападающего Кирилла Марченко. Точку в матче поставили Арсений Бринкман и Миро Аалтонен.
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