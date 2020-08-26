Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Брагин: с каждым днём СКА улучшает свой уровень

Брагин: с каждым днём СКА улучшает свой уровень
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин подвёл итоги выигранного матча с ХК «Сочи» (4:1).

«В сегодняшнем матче у нас играло много молодых ребят. Они справились, смотрелись достойно, добавили энергии.

Всегда есть ошибки, есть над чем работать, какие-то определённые моменты. Но то направление, которое мы выбрали, привносит определенное качество в нашу игру. С каждым днём улучшаем свой уровень», — приводит слова Брагина официальный сайт «Сочи».

Первый период матча прошёл без заброшенных шайб. На старте второго периода счёт открыл нападающий «Сочи» Ере Карьялайнен. На 34-й минуте форвард СКА Линден Вей восстановил равновесие на табло. На 53-й минуте петербургский клуб вышел вперёд усилиями нападающего Кирилла Марченко. Точку в матче поставили Арсений Бринкман и Миро Аалтонен.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020