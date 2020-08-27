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«Филадельфия» в овертайме переиграла «Айлендерс» и сравняла счёт в серии

«Филадельфия» в овертайме переиграла «Айлендерс» и сравняла счёт в серии
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась вторая встреча полуфинала плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендрес». Победу в матче в овертайме одержали номинальные хозяева игроки «Флайерз» – 4:3 — и сравняли счёт в серии – 1-1.

Дублем в составе «лётчиков» отметился Кевин Хейз, по шайбе на свой счёт записали Шон Кутюрье и Филипп Майерс, гло которого принёс победу «Филадельфии». В составе «островитян» голы на счету Андерса Ли, Энтони Бовиллье и Жан-Габриэля Пажо.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

32-летний российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил семь бросков из десяти, после чего был заменён на Томаса Грайсса.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 25 минуты и 40 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу при показателе полезности «-1».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
26 августа 2020, среда. 22:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Хейз (Конечны, Браун) – 01:57' (5x5)   2:0 Хейз (Фараби) – 09:43' (5x5)   3:0 Кутюрье (Жиру, Санхайм) – 15:09' (5x5)   3:1 Ли (Барзал, Ледди) – 31:45' (5x4)   3:2 Бовиллье (Бейли) – 51:11' (5x5)   3:3 Пажо (Пелеч) – 57:51' (5x5)   4:3 Майерс (Кутюрье) – 62:41' (5x5)
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