«Филадельфия» в овертайме переиграла «Айлендерс» и сравняла счёт в серии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась вторая встреча полуфинала плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендрес». Победу в матче в овертайме одержали номинальные хозяева игроки «Флайерз» – 4:3 — и сравняли счёт в серии – 1-1.



Дублем в составе «лётчиков» отметился Кевин Хейз, по шайбе на свой счёт записали Шон Кутюрье и Филипп Майерс, гло которого принёс победу «Филадельфии». В составе «островитян» голы на счету Андерса Ли, Энтони Бовиллье и Жан-Габриэля Пажо.

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32-летний российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил семь бросков из десяти, после чего был заменён на Томаса Грайсса.



Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 25 минуты и 40 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу при показателе полезности «-1».