Тарасенко обратился к поклонникам в «Инстаграме»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, выбывший из-за травмы и операции на пять месяцев, обратился к своим подписчикам в «Инстаграме».

Тарасенко сообщил, что некоторое время играл через боль, но сейчас вынужден пройти лечение. Также игрок написал, что не собирается заканчивать карьеру и надеется как можно скорее вернуться на лёд.

«Чтобы сразу отбросить все спекуляции, хочу сказать, что моя карьера продолжается. У меня была проблема со здоровьем, которую, наконец, обнаружили, и теперь я ещё больше мотивирован для того, чтобы выздороветь и вернуться в игру. Я надеюсь и верю, что доктора выполнят свою работу, и я жду-не дождусь, когда снова вернусь на лёд, буду забивать голы и радовать вас», — написал Тарасенко.