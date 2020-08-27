Сергачёв и Кучеров организовали первый гол «Тампы» в матче с «Бостоном»

На стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто (Канада) проходит полуфинальный матч Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости завершён первый период, счёт 2:0 в пользу «Тампы».

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Первую шайбу в ворота «Бостона» забросил чешский форвард Ондржей Палат, реализовавший большинство. Ассистентами для него выступили российские игроки Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Это вторая голевая передача Сергачёва в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ, он набрал второе очко. Кучеров, в свою очередь, сделал седьмую голевую передачу. Оба игрока имеют в активе 11 очков на стадии плей-офф.

Всего в НХЛ Кучеров провёл 515 матчей, в которых пополнил свою копилку 547 (221+326) очками при коэффициенте полезности «+128».