Никита Кучеров забросил седьмую шайбу «Тампы» в матче с «Бостоном». Видео

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг»

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 7:1 в пользу «Тампы». Седьмую шайбу за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Результативной передачей отметился Брейден Пойнт.

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Ранее в этом матче россиянин сделал 3 результативные передачи, в том числе помог отличиться российскому защитнику Михаилу Сергачёву. Для Никиты Кучерова этот гол стал четвёртым в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги.

На данный момент счёт в серии 1-1.