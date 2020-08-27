Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по голам в плей-офф НХЛ

Состоялся третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 7:1.
В составе победителей дубль оформил Алекс Киллорн и ещё по разу отличились Ондржей Палат, Янни Гурд, Брейден Пойнт, а также россияне Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Для Кучерова заброшенная шайба стала 33-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Российский форвард теперь делит первое место в списке лучших снайперов «Тампы» в плей-офф, повторив клубный рекорд, который ранее единолично принадлежал Мартину Сен-Луи.
В нынешнем плей-офф 27-летний российский форвард «Тампы» принял участие в 11 встречах, в которых набрал 14 (4+10) очков при четырёх минутах штрафного времени.
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