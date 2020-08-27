Никита Кучеров впервые за карьеру в НХЛ набрал 4 очка за матч в плей-офф

Завершился третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра проходила Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 7:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этой встрече забил гол и сделал 3 результативные передачи. Впервые за карьеру в НХЛ он набрал четыре очка за матч Кубка Стэнли. Ещё один россиянин Михаил Сергачёв в этом матче забросил шайбу и сделал 2 голевых паса. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 23 сейва.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» повёл со счётом 2-1 в серии до четырёх побед. Следующий матч между «Тампой» и «Бостоном» состоится 29 августа.