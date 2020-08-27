Тротц — о замене Варламова: это не вина Семёна. «Айлендерс» не оказали ему поддержки

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поддержал российского голкипера Семёна Варламова после поражения во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:4 ОТ, 1-1). Тротц заменил Варламова в ходе первого периода при счёте 3:0 в пользу «Флайерз».

«Я просто искал возможность что-то изменить в этом матче. Это не вина Семёна. Мы не оказали ему достаточной поддержки. Вся команда должна разделить ответственность за произошедшее и сфокусироваться на завтрашнем матче», — приводит слова Тротца журналист Брайан Комптон.

Примечательно, что в начале матча Варламов установил новый клубный рекорд «Нью-Йорк Айлендерс» по продолжительности сухой серии в плей-офф. Варламов не пропускал 138 минут 17 секунд, предыдущий рекорд установил Билли Смит в 1980 году — 136 минут 59 секунд.