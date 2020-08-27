Кучеров вышел на чистое второе место по очкам с момента дебюта в плей-офф НХЛ

Состоялся третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 7:1.

Главным героем матча стал российский нападающий «молний» Никита Кучеров, забросивший шайбу и оформивший ассистентский хет-трик. Благодаря этому Кучеров вышел на чистое второе место по очкам с момента дебюта в 2014 году в плей-офф НХЛ. В активе россиянина стало 75 баллов в 76 матчах Кубка Стэнли. Лучший показатель на этом временном отрезке в активе Сидни Кросби (84 очка в 86 матчах).

В нынешнем плей-офф 27-летний российский форвард «Тампы» принял участие в 11 встречах, в которых набрал 14 (4+10) очков при четырёх минутах штрафного времени.