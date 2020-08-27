Никита Кучеров повторил результат Владимира Тарасенко по голам в плей-офф НХЛ

Состоялся третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 7:1.

Главным героем матча стал российский нападающий «молний» Никита Кучеров, забросивший шайбу и оформивший ассистентский хет-трик. Благодаря этому Кучеров вышел на девятое место в списке лучших снайперов в плей-офф НХЛ среди российских игроков. Никита повторил результат Владимира Тарасенко (по 33 гола), при этом форвард «молний» провёл на два матча больше (76 против 74).

Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину (69 голов в 136 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (63 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (52 гола в 183 матчах).