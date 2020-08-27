«Сибирь» проведёт заключительный сбор в Москве, где сыграет контрольный матч с «Динамо»

ХК «Сибирь» проведёт в Москве заключительный сбор в программе подготовки к сезону-2020/2021, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба. Сбор в столице России пройдёт с 27 августа по 1 сентября.

Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Отмечается, что в рамках этого сбора запланировано проведение контрольного матч с московским «Динамо», который намечен на 31 августа. А уже 3 сентября «Сибирь» откроет регулярный чемпионат КХЛ матчем в Балашихе с «Авангардом».

26 августа на пресс-конференции, посвящённой скорому началу нового сезона, главный тренер новосибирской команды Николай Заварухин прокомментировал выявление 11 случаев заражения коронавирусом среди игроков «Сибири».