Мэттью Ткачук: меня тошнит от критики в адрес Монахана и Годро. Это просто выбешивает

Форвард «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук высказался о критике в адрес партнёров Шона Монахана и Джонни Годро после вылета команды из розыгрыша Кубка Стэнли.
«Не мог поверить, когда узнал, что некоторых парней из моей команды так разнесли. Особенно меня тошнит от критики в адрес Годро и Монахана. Это очень расстраивает и просто выбешивает. Всех расстроила их низкая результативность. Что ж, они набрали больше очков, чем я. Возложите вину на меня. Я не сделал столько, сколько нужно было, чтобы помочь команде победить, когда был в составе. Это ранит больше всего.
Меня действительно огорчает критика в адрес этих ребят. Они замечательные мастера, отличные игроки и, что ещё важнее, хорошие друзья. Но я считаю, что как лидеры, как ядро команды, лучшие игроки – и я в особенности – не сделали достаточно, чтобы вывести нас на вершину, чтобы мы прошли дальше. И это разочаровывает», – цитирует Ткачука Sportsnet.
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