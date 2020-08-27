Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялись три матча во втором раунде Кубка Стэнли.
«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 ОТ (1-1). Номинальные хозяева вели в ходе матча с преимуществом в три шайбы, но одержали победу только в овертайме.
«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:7 (1-2). Для Никиты Кучерова заброшенная шайба стала 33-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Российский форвард теперь делит первое место в списке лучших снайперов «Тампы» в плей-офф, повторив клубный рекорд, который ранее единолично принадлежал Мартину Сен-Луи.
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:6 (2-1). В составе номинальных хозяев отличился российский форвард Денис Гурьянов. В составе «лавин» выделялся защитник Никита Задоров, набравший 2 (1+1) очка.
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