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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялись три матча во втором раунде Кубка Стэнли.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 ОТ (1-1). Номинальные хозяева вели в ходе матча с преимуществом в три шайбы, но одержали победу только в овертайме.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
26 августа 2020, среда. 22:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Хейз (Конечны, Браун) – 01:57' (5x5)   2:0 Хейз (Фараби) – 09:43' (5x5)   3:0 Кутюрье (Жиру, Санхайм) – 15:09' (5x5)   3:1 Ли (Барзал, Ледди) – 31:45' (5x4)   3:2 Бовиллье (Бейли) – 51:11' (5x5)   3:3 Пажо (Пелеч) – 57:51' (5x5)   4:3 Майерс (Кутюрье) – 62:41' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:7 (1-2). Для Никиты Кучерова заброшенная шайба стала 33-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Российский форвард теперь делит первое место в списке лучших снайперов «Тампы» в плей-офф, повторив клубный рекорд, который ранее единолично принадлежал Мартину Сен-Луи.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
27 августа 2020, четверг. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Палат (Сергачёв, Кучеров) – 12:46' (5x4)   0:2 Гурд (Коулман, Чернак) – 13:01' (5x5)   0:3 Сергачёв (Кучеров, Пойнт) – 22:14' (5x4)   1:3 Маршан (Крюг, Пастрняк) – 24:56' (5x4)   1:4 Киллорн (Палат, Кучеров) – 28:35' (5x4)   1:5 Пойнт (Киллорн, Сергачёв) – 35:23' (5x5)   1:6 Киллорн (Гурд, Богосян) – 38:01' (5x5)   1:7 Кучеров (Пойнт) – 43:58' (5x5)

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:6 (2-1). В составе номинальных хозяев отличился российский форвард Денис Гурьянов. В составе «лавин» выделялся защитник Никита Задоров, набравший 2 (1+1) очка.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
27 августа 2020, четверг. 05:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сегин (Бенн, Хейсканен) – 11:12' (5x5)   1:1 Задоров (Кадри) – 21:00' (5x5)   1:2 Бураковски (Макар, Задоров) – 24:41' (5x5)   1:3 Ландеског (Макар, Маккиннон) – 31:00' (5x5)   2:3 Гурьянов (Хинц, Перри) – 44:42' (5x5)   3:3 Комо – 49:02' (5x5)   4:3 Бенн (Линделль) – 50:47' (5x5)   4:4 Рантанен (Маккиннон) – 52:02'   4:5 Кадри (Коннотон, Макар) – 53:54' (5x5)   4:6 Белльмар (Рантанен, Коул) – 58:26' (en)
Кучеров вышел на чистое второе место по очкам с момента дебюта в плей-офф НХЛ
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