Купер — о 7:1 в матче с «Бостоном»: давайте будем честными. Такого не бывает в плей-офф

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал разгромную победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (7:1, 2-1).
«Давайте будем честными, это исключение. Такого не бывает в плей-офф. «Бостон» — обладатель Президентского кубка. Эту страницу нужно перевернуть, как вы переворачиваете страницу в ярком триллере. Это всего лишь одна победа, и мы только на полпути. Это была забавная игра. Эмоции слишком сильны.
Рано или поздно нас должно было прорвать, не правда ли? Да и, честно говоря, последнее большинство, которое было у нас накануне, хоть мы в нём и не забили, придало нам огромный импульс, который мы донесли до сегодняшнего вечера. Сегодня эти голы посыпались гроздьями, и мы, безусловно, этому рады, потому что ребята довольно долго не видели результатов своих усилий.
Иногда спецбригады должны приносить нам победы, но в итоге шайбы, которым ты не дал залететь в свои ворота, часто бывают важнее тех, которые залетают в чужие. В плей-офф нам это пока удаётся, и это кажется мне главной причиной нашей сегодняшней победы», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
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