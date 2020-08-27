Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Игроки НХЛ рассматривают возможность бойкота плей-офф

Игроки НХЛ рассматривают возможность бойкота плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Игроки Национальной хоккейной лиги обсуждают различные варианты протеста против расовой несправедливости в связи с новым случаем беспорядков и насилия в Соединённых Штатах Америки. Как сообщает агентство АР, по состоянию на утро 27 августа обсуждения среди хоккеистов носили частный характер, в частности, была рассмотрена возможность бойкота плей-офф.

Эта тема поднялась на первый план после того, как несколько лиг (НБА, MLS, MLB) отменили свои матчи в знак протеста против очередного проявления полицейского насилия по отношению к темнокожему в США. Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» не рассматривали возможность бойкота третьего матча своей серии, так как события произошли незадолго до старта игры и многие хоккеисты просто не знали о случившемся.

Руководство НХЛ взяло паузу для принятия решения, но не отменило матч между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз», который состоялся чуть позже.

Назван игрок НБА, который первым заговорил о бойкоте
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020