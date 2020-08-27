Эвандер Кейн раскритиковал НХЛ за отсутствие реакции на стрельбу в чернокожего в США

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн раскритиковал реакцию руководства и игроков НХЛ на инцидент со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.
«Честно говоря, я мало что услышал о покушении на Джейкоба Блейка. К сожалению, мы, очевидно, говорим о ещё одном невооружённом чернокожем, которому стреляют в спину на глазах у его детей. У нас уже были эти разговоры в связи с убийством Джорджа Флойда. Все хотели быть лучше, хотели убедиться, что мы будем говорить об этом и в дальнейшем будем справляться лучше. Вот ещё один пример. К сожалению, это также ещё один пример отсутствия внимания нашей лиги, наших игроков и СМИ, которые освещают нашу игру.
Говорить об этих проблемах должен не только я как представитель меньшинств в НХЛ. Дело не только в позиции или проблемах Уэйна Симмондса, Акима Алиу, Джоэла Уорда или Мэтта Дамбы, это касается всех. Пока каждый не решит проявить инициативу и, возможно, отказаться от некоторых своих привилегий, чтобы по-настоящему бороться вместе с нами, мы будем в той же ситуации, что и сейчас.
Делать заявления – это отлично, как и отправлять твиты, публиковать сториз и фотографии в «Инстаграме». Но в итоге речь пойдёт о реальных действиях и значимых изменениях. К сожалению, это всё ещё не происходит. Нам нужно стать лучше», — цитирует Кейна Sportsnet.
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