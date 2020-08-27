Бёрнсайд: НХЛ нельзя было проводить последние матчи. О чём думали Беттмэн, Хара, Кучеров?

Обозреватель издания The Athletic Скотт Бёрнсайд раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги, а также тренеров и хоккеистов за то, что те не стали прерывать текущий плей-офф и не отменили матчи после очередных случаев насилия и беспорядков в США.



«27 секунд. Именно столько НХЛ сочла уместным потратить на признание ещё одной стрельбы в невооружённого темнокожего человека в Америке. Это были 27 секунд, во время которых на табло в Торонто горела надпись «Конец расизму», а диктор читал заявление. В этот вечер многие лиги и спортсмены прекратили свои матчи в знак протеста против социальной несправедливости и жестокости полиции. НХЛ, по сравнению со всеми, восприняла это как нечто жалкое, ничтожное и несущественное. «Лига хотела бы воспользоваться моментом и пожелать Джейкобу Блейку и его семье удачи. А также призвать наших болельщиков и сообщество отстаивать социальную справедливость и усилия по искоренению расизма», — такими были слова, которые прочитал вслух диктор перед гимнами.



И ни слова о том, что Блейк был темнокожим, в которого стрелял белый полицейский. Не сказали и о том, что в машине были дети, когда в него стреляли. НХЛ словно передала привет уходившему на пенсию скауту или фанату, настолько пустыми были эти слова. Где место НХЛ среди всеобщего возмущения, неповиновения и действий? Нигде. Комментатор Sportsnet Келли Хруди сказал, что не думаю, что НХЛ могла играть эти матчи в среду вечером. Другой телеведущий Крейг Симпсон тоже недоумевал, почему они играли. Ответ прост — играть было нельзя.



Где были комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и руководитель Ким Дэвис, который является лицом усилий НХЛ по борьбе с расизмом? Почему они не позвонили владельцам клубов и не сделали паузу? Где был глава профсоюза Дональд Фер, почему не потребовал отложить матчи? О чём думали тренеры — Джон Купер и Брюс Кэссиди, которые стояли как обычно, за скамейками запасных? Где были Хара, Бержерон и Маршан, которых выберут в Зал славы? Где был Никита Кучеров, обладатель «Харт Трофи», или Виктор Хедман, лидер и душа «Тампы»? Об этом вечере никто не должен забыть», — отметил Бёрнсайд.



Напомним, что 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Игроки НХЛ рассматривают возможность бойкота плей-офф