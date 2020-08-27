Российский форвард Горбунов подписал полноценный контракт с минским «Динамо»
Форвард Роман Горбунов заключил полноценный контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.
Ранее российский нападающий заключил пробный контракт с «зубрами» находился в белорусском клубе на просмотре. В выставочных матчах в ходе предсезонной подготовки 23-летний россиянин забросил три шайбы.
Предыдущим клубом Горбунова был тюменский «Рубин», выступающий в ВХЛ. В прошлом сезоне нападающий провел 48 игр в регулярном чемпионате и набрал 25 (12+13) очков. В плей-офф на счету Горбунова 9 (1+8) очков в 10 матчах. В сезоне-2018/2019 хоккеист выступал в солигорском «Шахтёре», который выступает в чемпионате Беларуси.
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