Дамба — о стрельбе в США: игроки НБА на передовой. Мы рядом с вами и требуем изменений

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба поддержал игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которые бойкотировали матчи плей-офф, намеченные на 26 августа.

«Игроки НБА на передовой. Мы рядом с вами и требуем изменений», — написал Дамба в «Твиттере».

Напомним, что 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Ранее форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн раскритиковал реакцию руководства и игроков НХЛ на инцидент со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.