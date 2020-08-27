Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Алиу — об отсутствии реакции НХЛ на стрельбу в чернокожего: лига, ты где? Часики тикают

Алиу — об отсутствии реакции НХЛ на стрельбу в чернокожего: лига, ты где? Часики тикают
Хоккей / НХЛ 0

Бывший хоккеист Аким Алиу, известный своими выступлениями на тему проблемы расизма, раскритиковал реакцию руководства и игроков НХЛ на инцидент со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

«Удивительная солидарность с чёрным сообществом от игроков НБА, женской НБА, МЛБ. НХЛ, ты где? Часики тикают», — написал Алиу в «Твиттере».

Напомним, что 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Ранее защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба поддержал игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которые бойкотировали матчи плей-офф, намеченные на 26 августа.

Дамба — о стрельбе в США: игроки НБА на передовой. Мы рядом с вами и требуем изменений
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020