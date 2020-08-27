Алиу — об отсутствии реакции НХЛ на стрельбу в чернокожего: лига, ты где? Часики тикают

Бывший хоккеист Аким Алиу, известный своими выступлениями на тему проблемы расизма, раскритиковал реакцию руководства и игроков НХЛ на инцидент со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

«Удивительная солидарность с чёрным сообществом от игроков НБА, женской НБА, МЛБ. НХЛ, ты где? Часики тикают», — написал Алиу в «Твиттере».

Напомним, что 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Ранее защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба поддержал игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которые бойкотировали матчи плей-офф, намеченные на 26 августа.