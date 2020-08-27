Капитан «Айлендерс» Ли: в случившемся виноваты мы, а не Варламов. Он достаточно выручал

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли поддержал российского голкипера Семёна Варламова после поражения во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:4 ОТ, 1-1). Тренерский штаб «островитян» заменил Варламова в ходе первого периода при счёте 3:0 в пользу «Флайерз».
«Мы ему никак не помогли. В случившемся виноват не он, а мы. Он выручал нас достаточно. Мы могли бы сыграть лучше и не предоставлять сопернику столько голевых моментов в первые 10 минут игры», – цитирует Ли пресс-служба НХЛ.
Примечательно, что в начале матча Варламов установил новый клубный рекорд «Нью-Йорк Айлендерс» по продолжительности сухой серии в плей-офф. Варламов не пропускал 138 минут 17 секунд, предыдущий рекорд установил Билли Смит в 1980 году — 136 минут 59 секунд.
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