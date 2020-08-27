Аналитик TSN: сколько нужно протестующих в НХЛ, чтобы матчи отменили?

Аналитик канадской телекомпании TSN Дейв Пулен прокомментировал решение НХЛ проводить матчи по расписанию, несмотря на массовые беспорядки в США и бойкоты в других спортивных лигах.



«Я был очень удивлён тому, что НХЛ решила проводить матчи по расписанию на фоне бойкотов, которые были в других лигах. Здесь вопрос в том, кто именно принимает решение. Сколько нужно протестующих игроков, чтобы матчи отменили? На предматчевых церемониях не было никакой озабоченности или волнения. Я не знаю, задавал ли кто-либо вообще вопрос о том, стоит ли играть. Мне не понравился матч между «Бостоном» и «Тампой», когда «молнии» разгромили соперника. Возможно, в головах у хоккеистов было что-то помимо хоккея», — отметил Пулен.

НХЛ продолжила плей-офф на фоне протестов в США. Это было ошибкой? В НХЛ шли матчи, когда все уже бунтовали и бастовали. Хоккейной лиге могут этого не простить.