Дрегер: если на лёд не выйдет целая команда НХЛ, всё может стать иначе

Обозреватель канадского телеканала TSN Даррен Дрегер прокомментировал отсутствии однозначнчой реакции Национальной хоккейной лиги на беспорядки в США и отказ хоккейных чиновников переносить матчи плей-офф.



«Пока игроки НХЛ будут выражать одиночные индивидуальные протесты против сложившейся ситуации, то у лиги не будет никаких поводов для беспокойства. И НХЛ, и профсоюз игроков поддерживают хоккеистов в выражении своих мнений и позиции. А вот если какая-то команда действительно объявит бойкот и откажется играть, тогда НХЛ придётся заново оценивать ситуацию и что-то предпринимать, осуществлять какие-то действия. Если на лёд не выйдет целая команда, всё может стать иначе», — отметил Дрегер в телеэфире.