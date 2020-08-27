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Дрегер: если на лёд не выйдет целая команда НХЛ, всё может стать иначе

Дрегер: если на лёд не выйдет целая команда НХЛ, всё может стать иначе
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель канадского телеканала TSN Даррен Дрегер прокомментировал отсутствии однозначнчой реакции Национальной хоккейной лиги на беспорядки в США и отказ хоккейных чиновников переносить матчи плей-офф.

«Пока игроки НХЛ будут выражать одиночные индивидуальные протесты против сложившейся ситуации, то у лиги не будет никаких поводов для беспокойства. И НХЛ, и профсоюз игроков поддерживают хоккеистов в выражении своих мнений и позиции. А вот если какая-то команда действительно объявит бойкот и откажется играть, тогда НХЛ придётся заново оценивать ситуацию и что-то предпринимать, осуществлять какие-то действия. Если на лёд не выйдет целая команда, всё может стать иначе», — отметил Дрегер в телеэфире.

НХЛ пока не рассматривает перенос плей-офф в знак протеста против полицейского насилия
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