Дрегер: если на лёд не выйдет целая команда НХЛ, всё может стать иначе
Обозреватель канадского телеканала TSN Даррен Дрегер прокомментировал отсутствии однозначнчой реакции Национальной хоккейной лиги на беспорядки в США и отказ хоккейных чиновников переносить матчи плей-офф.
«Пока игроки НХЛ будут выражать одиночные индивидуальные протесты против сложившейся ситуации, то у лиги не будет никаких поводов для беспокойства. И НХЛ, и профсоюз игроков поддерживают хоккеистов в выражении своих мнений и позиции. А вот если какая-то команда действительно объявит бойкот и откажется играть, тогда НХЛ придётся заново оценивать ситуацию и что-то предпринимать, осуществлять какие-то действия. Если на лёд не выйдет целая команда, всё может стать иначе», — отметил Дрегер в телеэфире.
НХЛ пока не рассматривает перенос плей-офф в знак протеста против полицейского насилия
- 27 августа 2020
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