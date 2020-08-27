Быков: если в Америке не могут навести порядок у себя, зачем лезут в другие страны?

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о ситуации в США, где многие спортсмены отказываются играть в знак протеста против действий полицейских в отношении афроамериканца Джейкоба Блейка.

«Это всё затрагивает политику! На этом сейчас строят предвыборную кампанию. Что касается хоккея и спорта в целом, то спорт был вне политики, но всегда кто-то хочет смешать это. Я против этого. А то некоторых спортсменов уже втянули в эти игры. Они согласились с этим и начали петь под дудку! Один встал на одну сторону, другой на другую. Играют в одной команде, но может произойти так, что один не даст другому пас. Будет ли играть хоккеист в тело против темнокожего или нет! Здесь всё может зайти далеко, что потом это не разберут. Спорт стал лезвием в руках политиков!



Плюс такая же сейчас и ситуация в Беларуси из-за чемпионата мира. Надеюсь, это всё не дойдёт до гражданской войны. А эту всю ситуацию подогревают политики. Всё из-за президентского стула? Да, всё идёт оттуда, цель — расшатать общество! О какой тогда свободе идёт речь в Америке? Если они у себя не могут навести порядок, что они лезут в другие страны? Жалко людей, но надеюсь, это всё не зайдёт далеко! И ещё хочу сказать, что я против расизма! Его не должно быть», — цитирует Быкова Sport24.