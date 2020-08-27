Картер: понимаю хоккеистов, кто хочет продолжать играть. Важны не протесты, а перемены

Известный в прошлом нападающий Энсон Картер прокомментировал реакцию хоккейного сообщества на беспорядки в США и отсутствие переносов матчей НХЛ на фоне бойкотов в других профессиональных североамериканских лигах.

«Я понимаю хоккеистов, которые продолжали играть и были против того, чтобы бойкотировать. Нет проблем, я их понимаю и ни капли не возражаю против их желания играть. Но у меня есть вопросы к лиге, которая должна понимать, что на самом деле происходит. Вопрос в том, что же реально можно сделать. Можно протестовать, устроить забастовку.

Но что мы хотим изменить? Если мы протестуем, но ничего реально не изменится, тогда какой смысл в этих протестах? Фокус должен быть не на протестах, а на изменениях, на реальных переменах в жизни. На это нужно смотреть. И пока что владельцы клубов НБА и НХЛ ведут себя совершенно по-разному», — сказал Картер в эфире NBC.