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Расписание игрового дня НХЛ на 27 августа

Расписание игрового дня НХЛ на 27 августа
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся два матча второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

02:00 (мск). «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» (1-1)

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
28 августа 2020, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия

04:45. «Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» (1-1)

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
28 августа 2020, пятница. 04:45 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».

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