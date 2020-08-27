«Витязь» обыграл ЦСКА на Кубке мэра Москвы, несмотря на 2 очка Шалунова

Подольский «Витязь» одержал победу над ЦСКА в дебютном матче предсезонного Кубка мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). Сегодня, 27 августа, на турнире также пройдёт московское дерби, в котором встретятся «Динамо» и «Спартак».

В составе победителей отличились: Захар Бардаков, Якуб Ержабек и Данила Моисеев. Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Максим Шалунов, набравший 2 (1+1) очка. Ещё одну шайбу в составе «армейцев» забросил нападающий Андрей Локтионов, который пополнил состав команды в межсезонье.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать второго сентября.