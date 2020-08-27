«Витязь» обыграл ЦСКА на Кубке мэра Москвы, несмотря на 2 очка Шалунова
Подольский «Витязь» одержал победу над ЦСКА в дебютном матче предсезонного Кубка мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). Сегодня, 27 августа, на турнире также пройдёт московское дерби, в котором встретятся «Динамо» и «Спартак».
В составе победителей отличились: Захар Бардаков, Якуб Ержабек и Данила Моисеев. Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Максим Шалунов, набравший 2 (1+1) очка. Ещё одну шайбу в составе «армейцев» забросил нападающий Андрей Локтионов, который пополнил состав команды в межсезонье.
Кубок мэра Москвы. Кубок мэра Москвы
27 августа 2020, четверг. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Локтионов (Шалунов, Ибрагимов) – 12:07' (5x5) 1:1 Бардаков – 19:37' (5x5) 1:2 Ержабек (Даугавиньш) – 23:14' (5x4) 1:3 Моисеев (Теденбю, Малыхин) – 23:47' (5x4) 2:3 Шалунов (Окулов) – 45:13' (5x4)
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать второго сентября.
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