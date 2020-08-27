Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кадри – о стрельбе в США: мы поддерживаем НБА и аплодируем им в этой ситуации

Кадри – о стрельбе в США: мы поддерживаем НБА и аплодируем им в этой ситуации
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри прокомментировал решение НХЛ проводить матчи по расписанию, несмотря на массовые беспорядки в США и бойкоты в других спортивных лигах.

«Конечно, в голове появлялись мысли, что надо сделать то, что делают в других лигах. Мы поддерживаем НБА и аплодируем им в этой ситуации. Я понимаю, что решение этой проблемы слишком затянулось. Плакаты, лозунги — всё это хорошо, но однажды слова начинают терять актуальность и тогда приходит время действий, когда надо что-то менять», – приводит слова Кадри пресс-служба НХЛ.

Напомним, что 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Купер – о беспорядках в США: убеждён, что однажды все придут к согласию
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020