Кадри – о стрельбе в США: мы поддерживаем НБА и аплодируем им в этой ситуации

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри прокомментировал решение НХЛ проводить матчи по расписанию, несмотря на массовые беспорядки в США и бойкоты в других спортивных лигах.

«Конечно, в голове появлялись мысли, что надо сделать то, что делают в других лигах. Мы поддерживаем НБА и аплодируем им в этой ситуации. Я понимаю, что решение этой проблемы слишком затянулось. Плакаты, лозунги — всё это хорошо, но однажды слова начинают терять актуальность и тогда приходит время действий, когда надо что-то менять», – приводит слова Кадри пресс-служба НХЛ.

Напомним, что 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.