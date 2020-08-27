Директор ЦСКА: Нестеров отказался с нами сотрудничать. Логического объяснения этому нет

Спортивный директор ЦСКА Алмаз Гарифуллин сообщил, что российский защитник Никита Нестеров окончательно отказался от продления контракта с клубом.

«С Нестеровым велись переговоры, ему были сделаны предложения. Не хочу вдаваться в подробности, но мы несколько раз делали ему предложения. Он то собирался уезжать за океан, потом вроде как передумал. Мы ещё раз делали ему предложения, но он не ответил. А есть ли теперь смысл оставлять заинтересованность в нём? Гипотетическая заинтересованность есть, но нам понятно, что Никита принял решение с нами не сотрудничать.

Видимо, он всё-таки смотрит за океан. Если честно, логического объяснения этому нет. Не хочу глубоко вникать в том, о чём он думает. Нам достаточно, что нам он отказал. Предложения с нашей стороны Нестерову больше нет. У нас нет денег под потолком зарплат. Когда мы делали Никите предложения, ЦСКА мог себе это позволить. Сейчас нет», — передаёт слова Гарифуллина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.