Спортивный директор ЦСКА объяснил, почему не удалось продлить контракт с Веем

Спортивный директор ЦСКА Алмаз Гарифуллин объяснил, почему не удалось сохранить в команде канадского центрфорварда Линдена Вея.

«Ответ банальный – потолок зарплат. Знаете, как интересно получается, когда начинаешь раскладывать эти пятнашки. Этому столько, этому столько, а секундомер всё тикает. Так получилось, что Линдену было сделано предложение от ЦСКА. Это предложение было максимально улучшенным. Мы сделали всё, что можно было сделать. Но не удалось договориться. Потолок не резиновый», — передаёт слова Гарифуллина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Вей провёл 52 матча за московский ЦСКА, записав на свой счёт 48 (13+35) баллов при показателе полезности "+22" и 47 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 17 минут 11 секунд за матч. В четырёх матчах плей-офф нападающий забил один гол и отдал одну результативную передачу.

За ЦСКА Вей отыграл два сезона и выиграл с клубом Кубок Гагарина. В КХЛ канадец защищал цвета «Барыса». В НХЛ выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз», в общей сложности набрав 44 очка в 138 матчах.