И. Никитин – о коронавирусе: легче сказать, кто у ЦСКА не переболел – три человека

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о ситуации с коронавирусом в «армейском» клубе.
«Легче сказать, сколько у нас в ЦСКА не переболело – три человека. Законы физиологии никто не отменял. Естественно, мы скорректировали предсезонку и нагрузку. Посмотрим, как получится. Я такого не проходил ни как игрок, ни как тренер. Мы постарались отнестись к этому профессионально. Ребята тоже с пониманием к этому относятся. Сезон покажет. Я думаю, что всё будет нормально.
У нас – команда. Так было и в том году, и в позапрошлом. У нас не было каких-то звёзд. Скорее, личности и индивидуальности. Сегодня мы хотим не заменить тех, кто покинул клуб, а выстроить именно команду. Нужно, чтобы люди раскрывали свой талант. Прийти и стать вторым Капризовым, Григоренко или Вейем не так просто. Важно быть командой», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 27 августа 2020
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