И. Никитин – о неудаче Голдобина в «Ванкувере»: не слышал, чтобы в НХЛ задвигали Кучерова

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал переход форварда системы «Ванкувер Кэнакс» Николая Голдобина в «армейский» клуб.
«У нас достаточно сложившаяся организация, и у Николая нет шансов выпадать из неё. Что касается его проблем в «Ванкувере», то я как-то не слышал, чтобы в НХЛ задвигали Кучерова. Все, о ком я слышал, что их задвигали, уже закончили с хоккеем. Голдобин как раз-таки и не хочет пойти по этому пути.
Как он, так и мы, заинтересованы в успешном сотрудничестве. Мы должны помочь Николаю, тогда он поможет нам. Игрок принял осознанное решение приехать в ЦСКА. Он уже взрослый парень. А «Ванкувер» прямо сейчас доказывает, что их молодые ребята достойны играть там. Не зря «Кэнакс» на равных борются с одним из фаворитов Кубка Стэнли», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 27 августа 2020
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