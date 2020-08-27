Якубов: Воронин – одарённый парень, но молодёжь «Ак Барса» способна занять его позицию

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Кириллом Ворониным, который пополнил состав казанского клуба в межсезонье.

«Кирилл Воронин – одарённый парень, мы рассчитывали, что он будет полезен на дистанции, увеличит глубину состава и станет крепким игроком ротации. Но после домашнего турнира мы вместе с тренерским штабом пришли ко мнению, что молодёжь из нашей системы способна занять его позицию.

И мы, и сам Кирилл понимаем, что он способен быть игроком основы в другом клубе, что ему нужна стабильная игровая практика, поэтому и расторгли контракт по соглашению сторон. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере», – приводит слова Якубова пресс-служба клуба.

Минувший сезон 26-летний форвард провёл в «Адмирале». В регулярном чемпионате Воронин сыграл 58 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отметился 10 результативными передачами при показателе полезности "-13" и 18 минутах штрафного времени.