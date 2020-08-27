Кравец: матчи с ЦСКА – всегда экзамен. Приятно, что «Витязь» его выдержал

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в дебютном матче предсезонного Кубка мэра Москвы.

«Боевая игра на хороших скоростях. Мы знали, что ЦСКА выйдет «голодным» на свой первый матч межсезонья, будет быстрым, напористым. Настраивали команду на это, и она сделала работу хорошо. Мы выстояли в меньшинстве и реализовали свои моменты. Хотя, во втором периоде надо было забивать ещё. В целом я доволен – мы были единым кулаком. Для нас матчи с ЦСКА – всегда экзамен, приятно, что мы его выдержали.

Какая ситуация с игроками на просмотровых контрактах? Сыграют все. Да, у нас были проблемы на старте межсезонья, в некоторых матчах пришлось играть чуть ли не в три звена. Сейчас, слава богу, все живы и здоровы, есть запас – шесть нападающих. Некоторые из них сыграют завтра. Я думаю, те, кто есть сейчас – останутся в команде», – приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.