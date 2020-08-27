Фридман: хоккеистам НХЛ сказали готовиться к отмене матчей

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что из-за массовых беспорядков в США будут перенесены матчи плей-офф НХЛ, запланированные на 27 августа.
«Игрокам сказали готовиться к отмене сегодняшних матчей», – написал Фридман в своём «твиттере».
Кроме того, по информации репортёра TSN Фрэнка Серавалли, хоккеисты одного из клубов НХЛ на командном голосовании приняли решение не проводить матч.
Из-за массовых беспорядков в США Альянс хоккейного многообразия потребовал от Национальной хоккейной лиги отложить матчи плей-офф, запланированные на 27 августа.
Напомним, 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
- 27 августа 2020
-
22:32
-
22:25
-
22:17
-
22:03
-
21:55
-
21:39
-
21:25
-
21:03
-
20:26
-
20:11
-
19:56
-
19:37
-
19:01
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:16
-
17:59
-
17:51
-
17:50
-
17:32
-
17:00
-
16:56
-
16:41
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
14:52
-
14:30
-
14:17
-
13:40
-
13:01
-
12:41
-
12:16
-
12:10