Фридман: хоккеистам НХЛ сказали готовиться к отмене матчей

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что из-за массовых беспорядков в США будут перенесены матчи плей-офф НХЛ, запланированные на 27 августа.

«Игрокам сказали готовиться к отмене сегодняшних матчей», – написал Фридман в своём «твиттере».

Кроме того, по информации репортёра TSN Фрэнка Серавалли, хоккеисты одного из клубов НХЛ на командном голосовании приняли решение не проводить матч.

Из-за массовых беспорядков в США Альянс хоккейного многообразия потребовал от Национальной хоккейной лиги отложить матчи плей-офф, запланированные на 27 августа.

Напомним, 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.