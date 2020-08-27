Ландеског – о стрельбе в США: хоккейный мир сплочён, сейчас мы все поддерживаем перемены

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал решение НХЛ проводить матчи по расписанию, несмотря на массовые беспорядки в США и бойкоты в других спортивных лигах.

«Здесь эта проблема остаётся актуальной уже очень долго, и ситуацию нужно менять. Не знаю, что будет завтра. У меня нет ответов. Но знаю, что хоккейный мир сплочён, и сейчас мы все поддерживаем перемены в этой стране», – приводит слова Ландескога пресс-служба лиги.

Напомним, 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.