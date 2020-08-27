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Дубль Капустина принёс «Северстали» победу над «Сочи»

Дубль Капустина принёс «Северстали» победу над «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» и череповецкая «Северсталь» провели матч на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Победу в овертайме одержала команда Андрея Разина — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). Для сочинцев это поражение стало третьим на турнире.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Северстали» Кирилл Капустин, оформивший дубль. Шайбы в составе «Сочи» забросили Павел Кукштель и Игорь Руденков.

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
27 августа 2020, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Овертайм
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Кукштель (Петьков) – 01:48' (5x5)   1:1 Капустин (Гераськин, Морозов) – 09:54' (5x5)   2:1 Руденков (Шмелёв) – 30:35' (5x4)   2:2 Афанасьев (Тихонов, Гераськин) – 49:04' (4x4)   2:3 Капустин (Виттасмяки, Трубачёв) – 62:42' (4x3)

В первом матче игрового дня встречались нижегородское «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар». Победу со счётом 5:2 одержала российская команда. Главным героем матча стал форвард «Торпедо» Дамир Жафяров, оформивший дубль.

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
27 августа 2020, четверг. 14:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Шахворостов (Китаров, Архипов) – 21:42' (5x5)   1:1 Веряев (Ильин) – 22:41' (5x5)   2:1 Жафяров – 37:41' (4x5)   3:1 Клуз – 38:03' (4x5)   4:1 Жафяров (Воеводин) – 53:30' (5x5)   5:1 Ильин (Аляев, Остин) – 55:36' (5x4)   5:2 Глинкин (Педан) – 57:18' (5x4)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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