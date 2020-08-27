Дубль Капустина принёс «Северстали» победу над «Сочи»

ХК «Сочи» и череповецкая «Северсталь» провели матч на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Победу в овертайме одержала команда Андрея Разина — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). Для сочинцев это поражение стало третьим на турнире.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Северстали» Кирилл Капустин, оформивший дубль. Шайбы в составе «Сочи» забросили Павел Кукштель и Игорь Руденков.

В первом матче игрового дня встречались нижегородское «Торпедо» и «Куньлунь Ред Стар». Победу со счётом 5:2 одержала российская команда. Главным героем матча стал форвард «Торпедо» Дамир Жафяров, оформивший дубль.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.