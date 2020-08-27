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Дубль Бакоша и 3 очка Лехтеря помогли «Спартаку» обыграть «Динамо» на Кубке мэра Москвы

Дубль Бакоша и 3 очка Лехтеря помогли «Спартаку» обыграть «Динамо» на Кубке мэра Москвы
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» одержал победу в матче предсезонного Кубка мэра Москвы с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).

Одним из главных героев встречи стал нападающий красно-белых Мартин Бакош, оформивший дубль. Самым результативным игроком в «Спартаке» стал Йори Лехтеря, отдавший три голевые передачи. Два очка в составе победителей набрал Лукаш Радил (1+1). Единственную шайбу «Динамо» забросил Вадим Шипачёв, ему ассистировали Аслан Раисов и Михал Чайковски.

Кубок мэра Москвы. Кубок мэра Москвы
27 августа 2020, четверг. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
1:0 Шипачёв (Раисов, Чайковски) – 38:19' (5x5)   1:1 Бакош (Радил, Лехтеря) – 40:58' (5x4)   1:2 Широков (Фёдоров, Никонцев) – 43:41' (5x4)   1:3 Бакош (Лехтеря) – 49:08' (5x5)   1:4 Радил (Лехтеря) – 59:30' (en)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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