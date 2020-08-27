Дубль Бакоша и 3 очка Лехтеря помогли «Спартаку» обыграть «Динамо» на Кубке мэра Москвы

«Спартак» одержал победу в матче предсезонного Кубка мэра Москвы с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).

Одним из главных героев встречи стал нападающий красно-белых Мартин Бакош, оформивший дубль. Самым результативным игроком в «Спартаке» стал Йори Лехтеря, отдавший три голевые передачи. Два очка в составе победителей набрал Лукаш Радил (1+1). Единственную шайбу «Динамо» забросил Вадим Шипачёв, ему ассистировали Аслан Раисов и Михал Чайковски.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.