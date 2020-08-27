Собянин выступил с речью, зрители требовали хот-доги. Фото с матча «Спартак» — «Динамо»

27 августа в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче первого дня Кубка мэра «Спартак» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).

Одним из главных героев встречи стал нападающий красно-белых Мартин Бакош, оформивший дубль. Самым результативным игроком в «Спартаке» стал Йори Лехтеря, отдавший три голевые передачи. Два очка в составе победителей набрал Лукаш Радил (1+1). Единственную шайбу «Динамо» забросил Вадим Шипачёв, ему ассистировали Аслан Раисов и Михал Чайковски.

В другой встрече турнира «Витязь» одержал победу над ЦСКА со счётом 3:2.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.