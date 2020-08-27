Крикунов: не разочарован звеном Шипачёва, потому что знаю, в чём дело

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов дал комментарий после проигрыша в матче предсезонного Кубка мэра Москвы со «Спартаком» (1:4).

«Начали за здравие, а закончили не очень. В целом ребята играли, хотели сыграть получше, но удаления нас подвели. Пропустили голы в меньшинстве, а потом ещё и в пустые ворота. Ну и сложно что-то сделать с одним забитым голом.

Нет, я не разочарован игрой звена Шипачёва, потому что знаю, в чём дело. Они только недавно тренируются, всё нормально у них будет. Ерёменко хорошо выглядит на тренировках, поэтому сегодня играл он. Завтра в воротах у нас сыграет Иван Бочаров. Даниил Тарасов, может, появится в субботу, а Вячеслав Кулёмин только три дня тренируется», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.